Oito polícias foram mortos em atentado com explosivosna Colômbia

Pelo menos oito polícias colombianos foram mortos hoje num atentado com explosivos numa zona rural do departamento de Huila, no sudoeste do país, confirmou o Presidente da Colômbia, Gustavo Petro.

"Eu condeno veementemente o atentado com explosivos que matou oito polícias em San Luis, Huila. A minha solidariedade para as suas famílias. Esses eventos expressam uma clara sabotagem da paz total. Pedi às autoridades que se desloquem ao território para assumir a investigação", declarou Petro na rede social Twitter.

O ataque, cujos autores ainda não foram identificados, ocorreu nos arredores de San Luis, aldeia que faz parte da zona rural de Neiva, capital da Huíla, segundo as autoridades.

Aparentemente, os polícias estavam a voltar para a esquadra onde trabalhavam, depois de um dia de atividades na região de San Luís, quando o veículo em que viajavam acabou por ativar uma zona que estava minada.

Após a explosão, os polícias foram atacados com rajadas de espingardas de assalto, segundo informações recolhidas pelos meios de comunicação locais, naquilo que seria uma clara emboscada aos membros das forças de segurança.

"Estamos a esperar que nos confirmem [os dados], porque sabemos da deslocação de oito companheiros, mas temos que confirmar exatamente qual é o número [de mortos] a lamentar. O local não é de fácil acesso, pelo que há uma aeronave a sobrevoar a região", confirmaram fontes da polícia à agência de notícias Efe.

O diretor da polícia, major-general Henry Sanabria Cely, declarou no Twitter que irá à Huíla "imediatamente com todos os recursos institucionais para verificar e acompanhar a polícia".

Por sua vez, o presidente do Senado colombiano, Roy Barreras, lamentou "com dor" o assassínio "cobarde" dos polícias, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Este é o primeiro ataque contra as forças de segurança desde que Petro chegou ao poder, em 07 de agosto.

Um total de 36 polícias foram mortos como resultado desses ataques realizados pelo maior grupo criminoso do país, o Clan del Golfo, que após a extradição para os Estados Unidos do seu líder, Dairo Antonio Úsuga, vulgo "Otoniel", aumentou os ataques contra a população em toda a costa atlântica e no noroeste do país.