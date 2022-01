Ómicron é o vírus com "propagação mais rápida da História"

M. A. Hoje às 10:32 Facebook

Um caso de ómicron dá origem a seis casos em quatro dias, 36 em oito dias e 216 em 12 dias, explicou especialista em infeciologia do Hospital General de Massachusetts, nos EUA.

A nova variante de SARS-CoV-2, que já conquistou o planeta, é o vírus conhecido "com propagação mais rápida da História", defendeu Roby Bhattacharyya, especialista em doenças infeciosas no Hospital General de Massachusetts, nos EUA, citado pelo jornal espanhol "El País".

Um mês depois de ter sido detetada na África do Sul, a ómicron já era dominante em vários países do mundo, sendo agora responsável por vários recordes diários de infeções.

Segundo explicou o médico, enquanto "um caso de sarampo dá origem a 15 casos em 12 dias", um caso de ómicron origina "seis em quatro dias, 36 em oito dias e 216 em 12 dias".

Citado pelo mesmo jornal, Anton Erjoreka, diretor do Museu Basco da História da Medicina, reconheceu ter ficado surpreendido com a força da nova variante. "É o vírus mais explosivo e com a propagação mais rápida da História", frisou, notando que a peste negra, no século XIV, e a cólera, no século XIX, precisaram de anos para se propagarem pelo mundo.