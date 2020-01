Não há emergência internacional. Mortes pelo coronavírus sobem para 18

Hoje às 18:38, atualizado às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Organização Mundial de Saúde (OMS) não declarou ainda o estado de emergência internacional devido ao aparecimento do coronavírus, com origem na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. O número de mortes já subiu para 18.

Após dois dias de reuniões de emergência, a Organização Mundial de Saúde decidiu ainda não declarar o estado de emergência internacional do coronavírus, "receando que seja demasiado cedo"- O vírus que surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, já fez pelo menos 18 mortos.

A última vítima mortal é um homem de 80 anos, a residir na província de Hebei, ou seja, é a primeira morte registada fora do epicentro do coronavírus, em Hubei. Mais de 600 pessoas estarão infetadas com a pneumonia viral em pelo menos nove países.

A OMS reserva a possibilidade de reunir o comité no futuro para discutir novamente uma eventual emergência internacional, o que implicaria a implementação de medidas preventivas a nível global.