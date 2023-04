Onda de calor: Cavalo morre de desidratação enquanto puxa carruagem turística em Sevilha

JN Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cavalo morreu, na quarta-feira, enquanto puxava uma carruagem turística em Sevilha, Espanha, durante um pico de calor, situação que desencadeou uma investigação por suspeitas de maus-tratos aos animais.

O caso foi denunciado nas redes sociais por um grupo de defesa dos direitos dos animais, que partilhou um vídeo no qual é possível ver várias pessoas à volta do cavalo, caído na rua, a tentar reanimá-lo, dando-lhe água. Esforço esse em vão, já que o animal acabaria mesmo por morrer.

PUB

Segundo avança a Reuters, o proprietário da carruagem está a ser investigado por possível abuso de animais, confirmou a polícia local em comunicado. As autoridades indicaram ainda que o animal apresentava sintomas de febre por doença agravada pela desidratação.

O coordenador da associação "Resgate de Aves" revelou ainda que "os motoristas foram buscar outro cavalo e continuaram o passeio em frente à polícia que, embora tivesse recebido a denúncia, não fez nada para lhes confiscar a licença". De referir que o segundo cavalo da carruagem também apresentava sinais de desidratação, mas foi forçado a continuar o percurso.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rescate de aves (@rescatedeaves)

Em comunicado, a autarquia de Sevilha garantiu que o seu serviço de proteção animal vai intensificar as ações de verificação do bem-estar dos cavalos, apelando aos proprietários que tenham cuidado com o descanso dos animais.

Não é a primeira vez que um animal colapsa durante estes percursos turísticos. Na terça-feira, outro cavalo que fazia o mesmo trabalho desmaiou, de acordo com o PACMA, partido político centrado na defesa animal.

Espanha está a registar, nos últimos dias de abril, as temperaturas mais altas dos últimos 60 anos, com a passagem de uma massa de ar quente vinda do norte de África. As autoridades de Madrid criaram inclusivamente um plano de ajuda aos hospitais e um ajustamento dos horários das escolas, já que estão previstas temperaturas a rondar os 40ºC.