Onda gigante mata turista que seguia num cruzeiro para a Antártida

Um passageiro que viajava num cruzeiro de expedição à Antártida morreu, após o navio ser atingido por uma onda gigante, partindo vários vidros das cabines. Mais quatro pessoas ficaram feridas na tempestade.

Segundo os dados preliminares recolhidos pelas autoridades da Prefeitura Naval Argentina (PNA), o navio cruzeiro "Viking Polaris", que partiu do porto de Ushuaia, Argentina, com destino ao terminal da Terra do Fogo, no Chile, foi atingido por uma tempestade.

Os porta-vozes da Viking, empresa responsável pela embarcação, indicaram que a vítima recebeu golpes de uma superfície de vidro que caiu no meio do temporal, de acordo com a estação de televisão Euronews.

A empresa disse que o navio sofreu pequenos danos, e está agora ancorado no porto de Ushuaia.

"É com grande tristeza que confirmamos que um passageiro morreu após o incidente. Notificamos a família do hóspede e compartilhamos as nossas mais profundas condolências", disse, em comunicado, a empresa norueguesa de cruzeiros.

A empresa indicou que está a "investigar os factos que envolvem este incidente" e a trabalhar com os passageiros e a tripulação para organizar as suas viagens de regresso a casa.

O Viking Polaris, que tem outros cruzeiros planeados para esta temporada, foi lançado ao mar em 2022 e é o mais novo da companhia norueguesa. Tem a capacidade de transportar 378 passageiros e uma tripulação de 256, de acordo com o site da companhia.