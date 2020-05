Pacotes de droga com símbolo do Benfica apreendidos no México

JN Hoje às 02:06 Facebook

A Guarda Costeira mexicana apreendeu quase cinquenta quilos de droga embrulhada em pacotes com o símbolo do Benfica.

A droga, apreendida ao largo do porto de Manzanillo, no estado de Colima, seguia a bordo do navio "Long Beach Trader". A embarcação, com bandeira de Malta, procedia de Guayaquil, no Equador, quando foi intercetada no México.

A apreensão, efetuada na quarta-feira, foi notícia nos meios de comunicação locais, mas não há menção ao nome do Benfica nem qualquer explicação para o símbolo dos encarnados nos embrulhos.

Segundo o Twitter da Secretaria da Marinha do México (SEMAR), foram apreendidos cerca de 40 pacotes do que parecia ser cocaína.