Papa Francisco tem alta hospitalar após cirurgia

O Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli, em Roma, nesta quarta-feira, na sequência da operação ao cólon à qual foi submetido a 4 de julho.

O pontífice argentino, de 84 anos, foi captado esta quarta-feira, por um fotojornalista da agência noticiosa France-Presse, a sair num carro com vidros escuros do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, onde foi operado para retirar uma parte do cólon, numa intervenção cirúrgica feita com anestesia geral.

O Papa deu entrada na unidade de saúde após a oração dominical do Angelus, no dia 4 de julho, quando anunciou aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro do Vaticano a sua próxima viagem à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro.

Esta foi a primeira hospitalização conhecida do Papa desde que foi eleito para líder máximo da Igreja Católica, em 2013.