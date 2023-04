Papa preside a missa do Domingo de Ramos

JN/Agências Hoje às 09:52 Facebook

O Papa Francisco presidiu a missa do Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, no Vaticano, um dia depois de ter saído do hospital, onde esteve internado devido a uma infeção respiratória.

O momento assinalou o início das celebrações da Páscoa, com cerca de 30 mil fiéis no Vaticano.

O Santo Pontífice, de 86 anos, saiu do Hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado durante três dias, no sábado.

Francisco foi internado na quarta-feira, com dificuldades respiratórias. A equipa médica explicou, no dia seguinte, que o Papa foi diagnosticado com uma "bronquite infecciosa que exigia a administração de antibióticos". O tratamento resultou "numa melhoria acentuada no seu estado de saúde".

O papa brincou ontem com os fiéis que o esperavam à saída do hospital, ao afirmar: "Ainda estou vivo".