Parlamento de Seul afasta ministro por tragédia no Halloween

Os deputados da oposição da Coreia do Sul aprovaram no parlamento o pedido de impugnação do ministro do Interior e da Segurança, responsabilizando-o pelas falhas que provocaram a morte de 160 pessoas nos festejos de Halloween em outubro.

As vítimas morreram espezinhadas em Seul, durante os festejos do Halloween ("Dia das Bruxas", na tradição norte-americana) que decorreram pela primeira vez em 2022 sem as restrições impostas durante a crise sanitária.

Para os deputados da oposição, o ministro do Interior e da Segurança, Lee Sang-min, é responsável pelas falhas no planeamento dos festejos e pela falta de coordenação necessária na resposta aos efeitos do incidente.

O pedido de impugnação suspende imediatamente Lee de todas as funções governativas, mas o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul tem ainda 180 dias para decidir o afastamento definitivo ou a reintegração no cargo.

Entretanto, o vice-ministro Han Chang-seob vai desempenhar as funções de ministro até à decisão final do Tribunal Constitucional.

Lee é apontado como um aliado importante do chefe de Estado conservador, Yoon Suk Yeol.

O gabinete do presidente reagiu de forma ríspida à votação parlamentar, acusando os deputados da oposição de "abandono dos princípios legislativos" e de criarem "uma narrativa vergonhosa".

O ministro do Interior disse num comunicado que lamenta a votação do Parlamento (179 votos a favor da impugnação e 109 votos contra), frisando que vai defender-se junto do Tribunal Constitucional.

"Espero que o vazio da tutela relacionada com a segurança pública não venha a criar um precedente", acrescentou Lee.

Trata-se da primeira vez que a Assembleia Nacional da Coreia do Sul vota a impugnação de um ministro.

O parlamento já tinha aprovado a impugnação da ex-chefe de Estado Park Geun-hye (conservadora) em 2016.

Três meses depois da decisão, Park Geun-hye foi formalmente afastada do cargo de chefe de Estado pelo Tribunal Constitucional e presa na sequência de um escândalo de corrupção.

O pedido de impugnação evidencia o impasse que o presidente Yoon enfrenta face a um Parlamento controlado pelos liberais, na oposição, podendo aprofundar ainda mais a crise política na Coreia do Sul.

Alertas ignorados

A votação sobre a impugnação ocorre poucas semanas depois de a polícia ter apresentado várias acusações sobre "homicídio involuntário e negligência" contra 23 responsáveis governamentais, metade dos quais são oficiais da Polícia.

A acusação refere que são acusados de negligência pela "falta de medidas de segurança" que não conseguiram evitar a formação de uma multidão na zona de diversão noturna de Itaewon, bairro de Yongsan, Seul, na noite dos festejos do Halloween.

Após 74 dias de investigação após o incidente, a Polícia Nacional concluiu que os responsáveis pela segurança pública do bairro de Yongsan falharam ao não aplicarem medidas de controlo da multidão e ignoraram os receios manifestados pelos cidadãos em mensagens transmitidas às autoridades pelo telefone, poucas horas antes do início dos festejos.

O relatório da Polícia Nacional refere também que as autoridades não conseguiram estabelecer corredores de segurança junto de um beco perto do Hotel Hamilton, onde se concentrou o maior ajuntamento de pessoas na noite de 28 de outubro do ano passado.

Mesmo assim, o relatório policial foi criticado pelos deputados da oposição que considera "demasiado brando" com os membros do Executivo, como Lee, e o chefe da Polícia Nacional, Yoon Hee-keun.

Lee é criticado por não ter antecipado a dimensão dos festejos, tendo destacado apenas 137 agentes para um local onde eram esperadas 100 mil pessoas.

Por outro lado, as ordens policiais referiam-se ao controlo de estupefacientes, tendo-se verificado desinteresse sobre a mobilidade tendo em conta o número elevado de participantes.

Especialistas sul coreanos, ouvidos pela oposição, dizem que a tragédia foi um "erro humano" que podia ter sido evitado com medidas simples da polícia através de vias de passagem para peões e o encerramento temporário da estação de metropolitano de Itaewon, evitando o fluxo de pessoas na mesma direção.