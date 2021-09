Passe sanitário em França aplica-se a crianças a partir de 12 anos e dois meses

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

O passe sanitário em França vai aplicar-se a crianças de 12 anos e dois meses, de forma a que estes jovens tenham acesso a locais como restaurantes ou cinemas, sendo mais um incentivo à vacinação.

De forma a dar uma última oportunidade aos jovens que fazem 12 anos no período do regresso às aulas, o passe sanitário vai ser obrigatório a partir de 30 de setembro para jovens com 12 anos e dois meses, dando assim oito semanas suplementares para que estas crianças terminem o seu esquema vacinal.

O passe sanitário em França engloba a imunização completa, um teste negativo à covid-19 nas últimas 72 horas ou um certificado de restabelecimento da doença.

Para as crianças com menos de 12 anos, por enquanto, a vacinação está fora de questão, segundo as autoridades sanitárias. "Não estamos de maneira nenhuma na fase da vacinação das crianças com menos de 12 anos", garantiu Jerôme Salomon, diretor-geral da Saúde em França, em entrevista televisiva.

Nas últimas 24 horas foram detetados 12 828 novos casos de covid-19 e morreram 119 pessoas devido à doença. Os números nos hospitais começam a baixar, havendo 10 438 pessoas hospitalizadas e 2224 pacientes estão nas unidades de cuidados intensivos, menos 35 do que na véspera.