Pelo menos 15 mortos e 50 feridos em ataque a estação ferroviária na Ucrânia

Um ataque da Rússia a uma estação ferroviária ucraniana matou 15 pessoas e feriu outras 50, revelou o presidente Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira, dia em que o país assinalou seis meses de guerra com Moscovo.

"Acabo de receber informações sobre um ataque com mísseis russos a uma estação ferroviária na região (central) de Dnipropetrovsk... Pelo menos 15 pessoas foram mortas e cerca de 50 feridas", disse Zelensky num discurso perante o Conselho de Segurança da ONU.

Zelensky disse que o ataque atingiu "mesmo a carruagens, na estação de Chaplino," e que quatro carruagens de passageiros estavam em chamas.

"Os socorristas estão a trabalhar no local, mas o número de mortos pode infelizmente aumentar. Isto é a nossa vida quotidiana", disse Zelensky.

O ataque surge quando a Ucrânia assinala o Dia da Independência, comemorando a sua separação da União Soviética, em 1991.

Surge também no momento em que o país entra no sétimo mês de guerra contra a Rússia, lançada a 24 de fevereiro.

Embora a maior parte dos combates esteja agora a ter lugar no leste e sul da Ucrânia, onde nenhum dos lados parece estar a fazer progressos, a Rússia ataca regularmente cidades ucranianas com mísseis de longo alcance, de acordo com Kiev.