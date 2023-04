Pelo menos 18 mortos em acidente de autocarro no México

JN/Agências Hoje às 00:26 Facebook

Pelo menos 18 turistas mexicanos morreram e cerca de 25 outros ficaram feridos num acidente de autocarro no noroeste do México, na noite de sábado, disse este domingo um responsável local à AFP.

"Houve um acidente com um autocarro de uma empresa privada que transportava turistas de Guadalajara, no estado de Jalisco, (oeste) para Guayabitos", no estado de Nayarit, um destino turístico conhecido pelas suas praias do Pacífico, informou o chefe dos bombeiros locais, Pedro Nunez.

Foi iniciada uma investigação para determinar as causas da queda do autocarro numa ravina e a identificação das vítimas, todas "turistas nacionais", disse.