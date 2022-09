Pelo menos sete mortos em tempestade em Itália

JN com AFP Hoje às 08:10 Facebook

Pelo menos sete pessoas morreram quando tempestades violentas atingiram o centro da Itália e inundaram estradas e casas, disse um porta-voz da agência de proteção civil, em declarações à AFP, esta sexta-feira.

Três pessoas estavam desaparecidas, incluindo uma criança de seis anos que viajava num carro. A mãe foi resgatada, mas a criança foi levada pelas águas da enchente, segundo a agência de notícias AGI.

Segundo a autarquia local, o número provisório de mortos é de sete. "O sétimo corpo acaba de ser encontrado", disse o porta-voz, confirmando relatos da imprensa local. As autoridades continuam à procura de sobreviventes.

A área mais atingida foi Ancona, uma cidade portuária no Adriático, onde várias áreas estão sem eletricidade e telefone. As escolas foram fechadas nas zonas afetadas. As tempestades também atingiram a vizinha Úmbria.

Segundo o jornal italiano "Corriere della Sera", caíram cerca de 400 milímetros de chuva em duas horas - a quantidade normalmente registada em seis meses nesta zona.

Entretanto, o líder do Partido Democrático (PD) de centro-esquerda da Itália escreveu no Twitter que vai suspender a campanha na região. As eleições nacionais estão marcadas para 25 de setembro.