Pelo menos três mortos em queda de avião de turismo na Suíça

Três pessoas morreram quando um avião de turismo se despenhou hoje numa zona íngreme do cantão de Neuchatel, na Suíça ocidental, afirmou a polícia local.

O pequeno avião de turismo despenhou-se perto de Ponts-de-Martel, nas montanhas de Neuchâtel, por volta das 10.20 horas locais (9.20 em Portugal continental), adiantou a polícia.

"O piloto e dois passageiros morreram no local", revelou a polícia, sem dar pormenores sobre as vítimas.

O avião, registado na Suíça, tinha descolado do aeroporto de La Chaux-de-Fonds para um voo turístico.

O acidente ocorreu numa zona de floresta, de difícil acesso, o que dificultou o trabalho das equipas de salvamento no local, explicou polícia.

As causas do acidente não são claras, acrescentou a polícia em comunicado, referindo que está a decorrer uma investigação para esclarecer as circunstâncias.