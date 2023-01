Pence assume "total responsabilidade" por documentos confidenciais

JN/Agências Hoje às 00:56 Facebook

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence disse sexta-feira que assume "total responsabilidade" depois de terem sido encontrados documentos confidenciais na sua casa no estado do Indiana.

"Assumo total responsabilidade", adiantou, referindo que instruiu o seu advogado a trabalhar com o Arquivo Nacional, o Departamento de Justiça e o Congresso e cooperar plenamente em qualquer investigação.

Pence disse que não sabia que os documentos estavam na sua residência, mas o seu desconhecimento não servia de desculpa.

"Deixem-me esclarecer uma coisa: aqueles documentos confidenciais não deveriam estar na minha residência pessoal", disse o republicano na Florida International University, onde falava sobre economia e promovia o seu novo livro "So Help Me God".

"Foram cometidos erros", acrescentou.

A descoberta tornada pública pela equipa de Pence no início desta semana marcou a mais recente de uma série de recuperações de documentos confidenciais das casas de atuais e ex-altos funcionários dos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça já estava a investigar a descoberta de documentos confidenciais na residência do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Florida, e na casa de Joe Biden em Delaware e no seu antigo gabinete em Washington.

O anúncio de hoje ocorreu cinco meses depois de Pence ter dito à agência de notícias Associated Press (AP) que não levou documentos confidenciais consigo quando abandonou o cargo de vice-presidente.

"Não, não que eu saiba", disse após ser questionado se havia retido algum desses registos.

Pence disse que decidiu realizar uma busca na sua casa "com muita cautela" após revelações recentes da equipa de Biden de que foram encontrados documentos no seu antigo escritório em Delaware.

O ex-vice-presidente disse que a segurança nacional depende do tratamento adequado de documentos sigilosos, mas espera que as pessoas percebam que agiu rapidamente para corrigir o erro.

"Agimos acima da política e colocamos os interesses nacionais em primeiro lugar", disse.

O Arquivo Nacional pediu a antigos presidentes e vice-presidentes dos Estados Unidos que verifiquem novamente se possuem documentos confidenciais nos seus registos pessoais, como aconteceu com Joe Biden e Mike Pence, noticiou quinta-feira a AP.

De acordo com duas fontes ligadas ao processo, citadas pela AP, os arquivos enviaram hoje uma carta a representantes de ex-presidentes e vice-presidentes que remontam a Ronald Reagan, para garantir a conformidade com a Lei de Registos Presidenciais.

Esta lei estabelece que qualquer registo criado ou recebido pelo Presidente são propriedade do governo dos EUA e serão geridos pelos arquivos no final de mandato.

Os arquivos enviaram cartas a representantes dos ex-presidentes Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush e Ronald Reagan, e os ex-vice-presidentes Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore e Dan Quayle.

O envio desta solicitação a antigos governantes tinha sido noticiado pela estação CNN.