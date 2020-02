Pete Buttigieg vence primárias democratas no Iowa

Hoje às 03:40 Facebook

O ex-autarca Pete Buttigieg venceu a votação de segunda-feira passada no estado norte-americano do Iowa, para escolher o candidato democrata à Casa Branca, de acordo com os resultados divulgados pelo partido.

Os comités de Iowa destinaram 14 delegados a Buttigieg, em comparação com 12 para Bernie Sanders, oito para Elizabeth Warren, seis para Joe Biden e um para Amy Klobuchar.

Buttigieg, de 38 anos, obteve 26,2% dos votos, enquanto o senador Bernie Sanders, 78 anos, alcançou 26,1%.

Os resultados da eleição, que deram início às primárias democratas, foram imediatamente contestados por Sanders.

"Esperamos pedir ao Partido Democrata de Iowa uma nova contagem" dos votos em algumas disputas, disse o diretor de campanha do senador de Vermont, Faiz Shakir, à cadeia de televisão CNN.

A primária de Iowa "foi administrada de maneira incompetente", protestou.

A contagem dos votos prolongou-se durante vários dias, devido a problemas técnicos identificados na aplicação que deveria ajudar na contagem das intenções de apoio dos eleitores.

Estes delegados devem nomear em julho, durante a Convenção Democrática, o candidato democrata para as eleições presidenciais de novembro.

Na terça-feira, realizam-se as primárias do Partido Democrático em New Hampshire.