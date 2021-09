Pfizer diz que vacina é segura para crianças com mais de cinco anos

JN/Agências Hoje às 12:16 Facebook

A Pfizer e a BioNTech revelaram, esta segunda-feira, que os resultados dos ensaios clínicos mostraram que a vacina contra o novo coronavírus é segura e que produziu uma resposta imunitária robusta em crianças dos cinco aos onze anos de idade, acrescentando que em breve vão pedir a aprovação dos reguladores.

Nestes ensaisos, a vacina foi administrada numa dose mais baixa do que para pessoas com mais de 12 anos. "Nos participantes de cinco a onze anos de idade, a vacina mostrou-se segura, bem tolerada e com respostas robustas de anticorpos neutralizantes", explicou a gigante americano Pfizer e a sua parceira alemã, numa declaração conjunta.

As duas empresas pretendem submeter os dados a organismos reguladores na União Europeia, nos Estados Unidos e em todo o mundo "o mais rapidamente possível".

Os resultados do ensaio são os primeiros do género para crianças com menos de 12 anos, estando ainda em curso um ensaio da Moderna para crianças entre seis e onze anos de idade.

Tanto os vacinas da Pfizer como da Moderna já estão a ser administrados a adolescentes com mais de 12 anos e adultos em vários países.

Embora as crianças tenham um menor risco de contrair covid-19 grave, existem preocupações de que a variante Delta possa levar a casos mais graves.