Pintou o amor em 17 ruas de Cádis para reconquistar o ex mas foi apanhada

Em dois meses, um polícia especialista em identificar grafiters descobriu-lhe a identidade. Mulher de 36 anos queria reconquistar o ex-namorado, mas acabou por remover todas as frases pintadas em locais especiais para o casal.

Da noite para o dia, o amor pintado em mais de dez ruas da cidade Porto de Santa Maria, em Cádis, Andaluzia. "Tenho que bailar contigo seriamente", "A tua gargalhada é música" e "Amo-te a tempo inteiro" foram alguns dos recados encontrados nas paredes, com a enigmática assinatura "Ke paza killa".

A autora da "intervenção de arte urbana" não contava é que o caso caísse nas mãos de um polícia com mais de 200 grafiters identificados no currículo. Em dois meses, a investigação ficou concluída, com um relatório de 47 páginas e a autoria das frases identificada, revela o espanhol "El País".

Surpreendida por ter sido encontrada, a mulher, de 36 anos, pediu desculpa e ofereceu-se para devolver ao branco as 17 paredes pintadas pela cidade. Segundo revelou o agente responsável pelo caso, que pediu anonimato, a artista estava a tentar "cortejar um antigo namorado".

As frases surgiram, assim, espalhadas estrategicamente em muros de ruas que tinham sido importantes para o casal. As redes sociais foram importantes na descoberta da identidade da mulher, que vive em Madrid, tendo uma segunda residência em Sevilha. "Não é a típica criminosa, fez uma pequena loucura e foi apanhada", resumiu o polícia, elogiando a disponibilidade demonstrada na reparação dos danos causados.