Polícia abate a tiro homem que ameaçava agentes com pistola em Paris

A Polícia abateu a tiros um homem armado em Paris, ao início da noite deste domingo. Duas investigações foram abertas.

Um homem foi abatido pela Polícia francesa, no 11.º bairro de Paris, depois de ameaçar agentes cerca das 20 horas deste domingo (21 horas em Portugal continental), indicaram as autoridades parisienses à agência de notícias AFP. Foi atingido quatro vezes por dois polícias, perto da Place de la République.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o homem estava armado com uma pistola e terá começado por ameaçar disparar contra um cão com uma pistola. Quando dois agentes da Polícia se aproximaram, o indivíduo apontou a arma para os elementos policiais, que abriram fogo, escreve o "Le Parisien".

Na sequência da ocorrência, foi estabelecido um perímetro de segurança no local.

O caso motivou a abertura de duas investigações, uma a cargo da Polícia Judiciária de Paris, para esclarecer as motivações do homem e outra da Inspeção-Geral da Polícia Nacional, no sentido de apurar a atuação policial.