Polícia entre os dez mortos de um tiroteio num supermercado nos Estados Unidos

JN/Agências Hoje às 07:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez pessoas, incluindo um polícia, morreram num tiroteio ocorrido na segunda-feira à tarde num supermercado, na cidade norte-americana de Boulder, no oeste dos Estados Unidos, anunciou a polícia.

As identidades das vítimas não foi divulgada, à exceção do agente abatido, Eric Talley, de 51 anos, "o primeiro a chegar ao supermercado" onde ocorreu o tiroteio, em Boulder, localidade a cerca de 40 quilómetros a noroeste de Denver, no estado do Colorado, indicou.

"Ele foi mortalmente atingido por uma bala", disse a chefe da polícia de Boulder, Maris Herold, saudando "a ação heroica" do agente.

Um suspeito, ferido durante a intervenção da polícia, foi detido, disse o procurador Michael Dougherty, que prometeu justiça para as vítimas "cujas vidas foram tragicamente destruídas pelo atirador".

Inicialmente, a polícia escusou-se a avançar o número exato de vítimas mortais, ou o que motivou o ataque.

Imagens difundidas em direto, durante a operação policial em torno do supermercado King Soopers, mostraram o suspeito algemado a ser levado pelos polícias.

Este tipo de tiroteios em escolas, centros comerciais e locais de culto são frequentes nos Estados Unidos.