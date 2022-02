Polícia holandesa liberta refém em loja da Apple e prende homem armado

JN/Agências Hoje às 00:03 Facebook

A polícia holandesa confirmou a libertação de um refém na loja da Apple em Leidseplein, praça central de Amesterdão, e a detenção de "uma pessoa com arma de fogo", autor do sequestro de motivações ainda desconhecidas.

"Podemos confirmar que o sequestrador é o da Apple Store. Ele está deitado na rua e estamos a examiná-lo com um robô em busca de explosivos. Os agentes da polícia estão a fazer o controlo remotamente com armas de fogo. O refém está seguro", afirmou fonte da polícia.

Os motivos do sequestro ainda não são claros, e a polícia vai ouvir o depoimento das vítimas, que após a libertação foram para uma delegacia para prestar depoimento.

Vários vídeos, distribuídos nas redes sociais por moradores de Leidseplein, mostraram, através de uma janela, um homem segurando outro sob a mira de uma arma, embora a identidade dos envolvidos não seja clara.

"Há alguém com uma arma de fogo na loja em questão. A polícia está no local com muitas unidades especiais para controlar a situação", disse a polícia de Amesterdão.

Os meios de comunicação holandeses, incluindo a televisão pública NOS e a emissora local AT5, noticiam um assalto à Apple Store, que terá sido denunciado à polícia, e informaram que testemunhas relataram ter ouvido tiros dentro da loja.