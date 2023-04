Polónia constrói barreira eletrónica na fronteira com a Rússia

JN/Agências Hoje às 16:09 Facebook

A Polónia está a construir uma barreira eletrónica com tecnologia de última geração na fronteira com o enclave russo de Kaliningrado, para monitorizar e neutralizar qualquer atividade ilegal, disse esta terça-feira o ministro polaco do Interior.

"Teremos monitorização total da fronteira com a Rússia", disse Mariusz Kaminski sobre a barreira que será equipada com câmaras de vigilância 24h e detetores de movimento num raio de 210 km.

O ministro afirmou que esta será a fronteira europeia mais segura, graças à barreira que deverá estar concluída no outono, e que estará perfeitamente preparada para travar qualquer tipo de atividade ilegal relacionada com situações de crise relacionadas com "os vizinhos orientais".

Em 2022, a Polónia construiu um muro na fronteira com a Bielorrússia para impedir o fluxo maciço de imigrantes ilegais que considerava ser organizado pelas autoridades russas e bielorussas para desestabilizar a Polónia e a UE.

De momento existe na fronteira com Kaliningrado uma barreira antitanque a bloquear as estradas.