Polónia e EUA discutem aumento do destacamento militar

JN/Agências Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro da Polónia confirmou, este domingo, estar em conversações com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para aumentar o destacamento, tanto em número de tropas como em duração, do atual contingente militar norte-americano no país.

"Estamos a discutir com o Governo de Biden a possibilidade de a presença militar [dos Estados Unidos] ser expandida, tanto em tempo, quanto em número", afirmou Mateusz Morawiecki, numa entrevista ao programa "Face the Nation", da televisão CBS.

Neste momento, existem 11 mil militares norte-americanos deslocados na Polónia, que faz fronteira com a Ucrânia, em serviço rotativo. O país também recebeu novos sistemas "Patriot" para modernizar o seu arsenal.

PUB

"As duas coisas andam juntas e estamos muito gratos", acrescentou o primeiro-ministro polaco.

Morawiecki, durante a entrevista, reiterou a posição do seu país sobre a aproximação da guerra. "A Ucrânia deve vencer e a Rússia deve ser derrotada. Claro que podemos negociar, mas tem que ser nas condições e na definição apresentada pelos próprios ucranianos", defendeu. "Cabe a eles definir quais os termos e as condições aceitáveis para negociar com o Kremlin", acrescentou.

O presidente Biden estará na Polónia entre segunda e quarta-feira, para se reunir com seu homólogo polaco, Andrzej Duda, e outros líderes europeus com quem discutirá o apoio internacional à Ucrânia, entre outros assuntos.

Conforme detalhou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, Biden abordará com Duda não apenas "esforços coletivos" para ajudar a Ucrânia, mas também a cooperação bilateral entre Washington e Varsóvia.

Jean-Pierre confirmou que o presidente dos Estados Unidos também se reunirá com os líderes do grupo Bucareste Nine, formado pela Roménia, Polónia, Hungria, Bulgária, República Checa, Eslováquia, Estónia, Letónia e Lituânia.