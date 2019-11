Ponte de autoestrada desaba no norte de Itália

Hoje às 18:15 Facebook

Um deslizamento de terras terá provocado o desabamento de uma ponte num viaduta na autoestrada A6, em Ligúria, no norte de Itália. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

De acordo com a agência noticiosa "Reuters", Giovanni Toti, presidente da região de Ligúria, afirmou que o mau tempo terá provocado um grande deslizamento de terras que terá embatido contra o viaduto.

A ligação entre Savona e Turim, nos dois sentidos, está assim cortada devido a este incidente. Embora apenas uma ligação do viaduto tenha colapsado.

Um carro poderá ter sido afetado por este deslizamento de terras, mas a informação ainda carece de confirmação, de acordo também com a Reuters. As autoridades não adiantam se existem ou não vítimas. Os bombeiros estão no local.

Em agosto do ano passado, também na região de Ligúria, a ponte Morandi, em Génova, colapsou e fez 43 mortos.