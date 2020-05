J. A. S. /com agências Hoje às 17:53 Facebook

A morte de George Floyd voltou a encher as ruas norte-americanas com palavras de ordem contra a violência cometida contra a comunidade afro-americana. Pedem que os agentes envolvidos na detenção sejam presos. Várias personalidades juntaram-se ao protesto.

Tinha 46 anos. Durante nove minutos teve o seu pescoço pressionado contra o chão pelo joelho de um agente da polícia. Afirmou que não conseguia respirar, perdeu os sentidos e morreu.

Aconteceu na segunda-feira, em Minneapolis, estado do Minnesota. George Floyd, detido pela polícia por alegadamente ter tentado usar uma nota falsa de 20 dólares (18 euros), era afro-americano e tinha até publicado um vídeo dirigido aos mais jovens contra a violência e o uso de armas.

Os últimos momentos de vida ficaram gravados em vídeo, uma gravação perturbadora em que se vê o homem no chão, o polícia com o joelho em cima do seu pescoço, e se ouvem várias pessoas, testemunhas, a pedir que pare, a dizer que o homem ali prostrado não consegue respirar.

Foi depois de os polícias o terem tirado do carro onde seguia - alegam que resistiu à detenção e que tiveram de usar da força. Nos nove minutos em que George Floyd teve o rosto colado ao chão, algemado, outro agente da polícia, mãos na cintura, impede que quem passe na rua se aproxime.

Um outro vídeo, registado a partir da câmara de vigilância de um restaurante, foi divulgado para mostrar que George não resiste à detenção. A gravação mostra-o já algemado a seguir os agentes da polícia.

"Verifiquem se tem pulso", "Ele está a sangrar do nariz", gritam aos polícias os transeuntes no primeiro vídeo que revelou o caso e gerou indignação no país.

"Não me mate", pede o homem, em vão, de acordo com algumas testemunhas já não estaria vivo quando chegou a ambulância que o levou para o hospital.

A polícia do Minnesota apenas admite que o homem sofreu um "incidente médico" que o levou à morte durante uma "interação com a polícia".

Confrontos e disparos em protestos violentos

Na cidade de Minneapolis, milhares de pessoas juntaram-se em homenagem ao afro-americano. A manifestação, que começou pacífica, derivou numa batalha campal com a polícia.

Pedem a condenação dos agentes envolvidos na morte de George Floyd, acusam as forças de segurança de cometerem atos racistas e exigem "justiça".

Para controlar a multidão, a polícia construiu uma barricada para travar o acesso à esquadra envolvida no caso, usou balas de borracha e gás lacrimogéneo.

Uma loja foi incendiada na segunda noite de protestos, uma outra saqueada. Os quatro agentes envolvidos na detenção foram despedidos e estão a ser investigados pelo FBI por poderem incorrer num crime federal.

A morte do homem que trabalhava como segurança de um restaurante, depois de ter sido motorista de pesados, tem motivado reações em várias áreas.

A família e amigos têm repetido que George era querido e respeitado por todos. Stephen Jackson, um dos seus amigos, campeão da NBA em 2003, escreveu no Twitter: "Seu ❤️ estava no lugar certo. Descansa em paz, mano, vamos erguer a tua voz. Tudo o que conversamos sobre crescimento e filhos. Amor a todos que têm amor por todos".

O presidente dos EUA referiu-se à morte como um "acontecimento muito, muito triste", enquanto outras personalidades da politica, como a senadora negra Kamala Harris retratou o caso como uma "execução pública" marcada pelo racismo e um "ato de tortura".

Eric Garner também disse que não conseguia respirar

Foi só ir ao armário e tirar uma t-shirt que já tinha usado em 2014. Na peça com seis anos que LeBron James voltou a mostrar nas redes sociais lê-se: "Não consigo respirar".

Foi o mesmo pedido, a mesma clemência feita por Eric Garner, em Nova Iorque. Também era afro-americano, também morreu quando se encontrava à guarda da polícia. Foi estrangulado durante cerca de 15 segundos por um agente da polícia, que não foi acusado de nenhum crime federal.

A estrela da NBA colocou apenas uma palavra como legenda da imagem partilhada: "Ainda!!!!".

Eric Garner morreu após ser detido por suspeita de vender cigarros contrafeitos e o seu caso contribuiu para o aparecimento do movimento de protesto, antirracista e contra a violência policial "Black lives Matter" ("Vidas negras importam", em português).

A estrela da NBA publicou uma outra imagem para explicar porque o jogador Colin Kaepernick se recusou a levantar enquanto o hino dos Estados Unidos tocava, em 2016. Numa junção de imagens, deixou a pergunta: "Entende agora ou ainda está confuso?"