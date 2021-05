Portugal na "lista verde" britânica de destinos de férias

JN Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro dos Transportes inglês, Grant Shapps, anunciou, esta sexta-feira, que Portugal é um dos países da "lista verde" de destinos de férias para os cidadãos do Reino Unido, a partir de dia 17 de maio.

Com a inclusão do nosso país nesta lista, os turistas que visitarem Portugal não terão de entrar em quarentena no regresso a casa. Nesta lista, estão também Gibraltar e Israel. Esta lista será reavaliada de três em três semanas. Grécia, França e Espanha não estão ainda na lista verde, anunciou Downing Street.

Exige-se, ainda assim, que os passageiros que venham a Portugal façam um teste antes de regressar a casa e um segundo teste dois dias depois.

Entre as variáveis tidas em conta para a elaboração da lista, estão os níveis de vacinação dos país, incidência e novas variantes.