Português identificado pela polícia suíça por ter relações sexuais com cabra

Um português, de 39 anos, a viver no cantão central de Uri, na Suíça, foi identificado pela polícia daquele país depois de ter sido apanhado em flagrante, por um criador de animais, a fazer sexo com uma cabra.

Segundo avança o portal "Swiss Info" e o jornal diário suíço "Blick" esta terça-feira, depois de ter sido surpreendido a encetar o ato sexual com o animal, o português envolveu-se numa breve discussão com o agricultor e colocou-se em fuga.

No entanto, após algumas diligências, a polícia de Uri conseguiu identificar o suspeito: um cidadão de nacionalidade portuguesa, de 39 anos, a residir no cantão de Uri. Não foi revelado se os atos com o animal decorreram num estábulo ou no pasto.

De acordo com a imprensa suíça, desde abril várias agressões sexuais a cabras têm sido relatadas à polícia em Schattdorf, no cantão de Uri. Os animais não sofreram ferimentos graves.

As investigações prosseguem a pedido do Ministério Público de Uri.