Portuguesa embriagada apanhada a conduzir a 235 km/h na Suíça

Uma jovem portuguesa, de 22 anos, foi apanhada a conduzir, alcoolizada, a 235 km/hora entre Allaman et Morges, na Suíça, na terça-feira.

A jovem, que foi detida pouco depois em Belmont e Chexbres por outra violação da lei de trânsito, foi submetida ainda a um teste de balão, na qual apresentou 0,56 mg/l de álcool no sangue, reporta a imprensa suíça.

Por consequência, o Mercedes da jovem foi apreendido a pedido do Ministério Público que também deu início a um processo-crime.

Na Suíça, a velocidade máxima autorizada é 80 km e, quando ultrapassada, o crime é punível com pena de prisão de 12 meses a quatro anos, assim como com a cassação da carta de condução durante pelo menos dois anos, podendo também ser ordenada pelo juiz a confiscação do veículo.