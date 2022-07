Portuguesa morre em queda de mais de 20 metros nas Astúrias

JN Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher portuguesa morreu, ao final da tarde de sábado, numa queda de mais de 20 metros na Rota de Cares, no Parque dos Picos de Europa, nas Astúrias.

A vítima e o marido integravam um grupo de cerca de 50 pessoas que começou a fazer o percurso por volta das 13 horas, em Posada de Valdeón, tendo concluído o trajeto apenas pelas 19.30, devido ao calor intenso.

De acordo com o jornal local "El Comercio", a portuguesa apoiou-se numa cerca que acabou por ceder, fazendo-a cair ao rio Cares de uma altura de mais de 20 metros.

O marido começou, de imediato, a descer a escarpa para tentar ajudar a companheira, enquanto o grupo acionou os serviços de emergência. Quando as equipas de resgate chegaram ao local, já tinham conseguido arrastá-la até à margem e estavam a realizar manobras de reanimação. No entanto, mesmo com ajuda médica não foi possível salvá-la.

De referir que a Rota de Cares é uma das mais populares nas excursões pelos Picos da Europa. É conhecida pelas suas falésias, pela água cristalina do rio Cares e pela profundidade do vale.