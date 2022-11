Portuguesa natural de Gaia assassinada em França à frente dos filhos

J. A. S. Hoje às 10:41 Facebook

Daniela Santos, emigrante portuguesa em França, foi esfaqueada até à morte em frente aos dois filhos menores em Meudon, no sudoeste de Paris, no dia 1 de novembro. O suspeito do homicídio é o companheiro, que já foi detido pela polícia.

A vítima, de 35 anos, natural de Sandim, Vila Nova de Gaia, foi brutalmente agredida em casa e o companheiro, um homem de 53 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, saiu à rua, de meias e mãos ensanguentadas a gritar que a tinha matado.

Os vizinhos alarmados, conta a imprensa francesa, chamaram os bombeiros e acolherem os filhos do casal, de 10 e 17 anos, que terão assistido ao homicídio da mãe.

A portuguesa foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e transportada ao hospital Georges-Pompidou mas não resistiu aos ferimentos.

O indivíduo foi detido pouco depois, perto da casa onde os dois viviam, com a lâmina de uma das armas brancas utilizadas para ofender a mulher no bolso. A outra faca foi encontrada na cozinha.

A polícia francesa confirmou ao JN a nacionalidade da vítima e acrescentou que está a ser feita uma investigação ao caso, remetendo para mais tarde mais pormenores sobre o crime.