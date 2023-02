Portugueses resgatam criança de dez anos com vida do sismo na Turquia

A Força Operacional Conjunta portuguesa resgatou, com vida, uma criança de dez anos, na Turquia.

"Ao terceiro dia, a Força Operacional Conjunta portuguesa resgatou uma criança de 10 anos com vida, na localidade de Antáquia, região de Hatay, Turquia", informou a Proteção Civil, numa mensagem na rede social Twitter.

#SismoTurquia

#ANEPC #FEPC #RSB #INEM #GNR #ajudahumanitaria #missaoturquia #solidariedade #earthquakeinTurkey pic.twitter.com/k6fxigMDDI - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (@ProteccaoCivil) February 11, 2023

A Força Operacional Conjunta (FOCON) é composta por 53 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica. A equipa conta com o apoio de seis cães.

A FOCON tem valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas.

Um sismo de 7.8 de magnitude abalou a Turquia e a Síria, na madrugada de segunda-feira. O balanço mais recente aponta mais de 24500 mortos nos dois países.