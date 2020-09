"Prazeres do sexo e da comida são divinos", diz Papa Francisco

JN/Agências Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar



Os prazeres do sexo ou de uma boa refeição são divinos e foram injustamente vítimas do excesso de zelo da Igreja no passado, disse o Papa Francisco, citado num livro de entrevistas publicado na quarta-feira.

"Os prazeres chegam-nos diretamente de Deus, não são católicos ou cristãos, ou outra coisa qualquer. São simplesmente divinos", disse o Papa Francisco, citado num livro do jornalista italiano Carlo Petrini.

"A Igreja condenou o prazer vulgar, desumano, bruto, mas, por outro lado, sempre aceitou o prazer humano, simples, moral", acrescentou o Papa, citado no livro "Terra-Futura, conversas com o papa Francisco sobre ecologia", escrito por Petrini, fundador do movimento global "slow food", com o objetivo de promover uma maior fruição da comida, valorizando os produtos, essencialmente locais e de época, e elevando a qualidade das refeições.

No passado, houve algum "excesso de zelo" da Igreja, devido a "uma interpretação errada da mensagem cristã", argumenta o Papa Francisco. "O prazer de comer existe para nos manter saudáveis pela alimentação, tal como prazer sexual existe para que o amor seja mais bonito e para garantir a perpetuação das espécies", disse o Papa.

"Os prazeres de comer e do sexo vêm de Deus", acentuou o Papa Francisco, considerando que visões opostas a esta "foram muito prejudiciais e ainda são sentidas em alguns casos hoje em dia".

Como exemplo dos prazeres da vida, Francisco cita o filme "A Festa de Babette". Uma produção dinamarquesa, de 1987, na qual a vencedora da lotaria usa o dinheiro para dar um banquete a um grupo de protestantes ultra-puritanos.

"O filme é um hino à caridade cristã, ao amor", disse o Papa na entrevista, que partilha as visões do líder da Igreja católica sobre ambientalismo consciente e humanizado, plasmado na encíclica "Laudato Si", de 2015, na qual critica o consumismo e no desenvolvimento desregrado, apelando a uma mudança de paradigma para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.