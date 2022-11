Presença indesejada de ex da noiva na origem de atropelamento em casamento

Os portugueses envolvidos no atropelamento mortal de quatro pessoas num casamento em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid, Espanha, tinham sido convidados para a cerimónia religiosa, mas não para o copo-de-água no restaurante El Rancho, onde compareceram cerca de 250 pessoas. O condutor do carro que provocou o acidente e os dois filhos, que também seguiam na viatura, foram detidos, mas um sobrinho ainda se encontra em fuga.

Segundo avança esta segunda-feira o diário "El Mundo", citando relatos de familiares, o sobrinho, em tempos, teve uma relação com Sónia, a noiva, e por isso a família do atual cônjuge não queria que os quatro marcassem presença na festa.

No entanto, à noite, os quatro familiares dirigiram-se ao restaurante onde se realizava o copo-de-água. O conflito terá escalado após uma rixa entre os parentes do noivo e o cidadão português e respetivos familiares, já depois de terem sido convidados a sair.

Foi no exterior, por volta das 2.30 horas, quando todos os parentes já se encontravam no estacionamento, que o português terá ligado o carro sem acender as luzes. Aí terá avançado a toda velocidade contra as pessoas que estavam na porta àquela hora. O automóvel, um Toyota Corolla cinzento, atingiu vários convidados e atropelou mais de uma dezena de pessoas, matando quatro pessoas e ferindo gravemente outras quatro.

Após saírem à pressa do veículo, o pai e os dois filhos acabaram por ser intercetados pela Guardia Civil, enquanto o sobrinho do condutor conseguiu fugir e está a ser procurado na região.

O português foi entregue à Polícia Nacional, enquanto os dois filhos menores, de 16 e 17 anos, que o acompanhavam ficaram com a mãe.