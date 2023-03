Presidente da Bielorrússia faz visita oficial ao Irão

JN/Agências Hoje às 00:54 Facebook

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, iniciou no domingo uma curta visita de Estado ao Irão, para se reunir com o seu homólogo iraniano, Ebrahim Raissi.

O principal motivo desta visita é o desenvolvimento da cooperação comercial e económica entre os dois países, além de questões relacionadas com a indústria, a agricultura e os transportes.

Na visita, Lukashenko tem previsto ainda encontros com o vice-presidente do Irão, Mohamed Mahber, e com o líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei.

O Irão e a Bielorrússia têm sido, nos últimos meses, dois dos poucos aliados da Rússia na guerra na Ucrânia, e a conjuntura atual na região deverá ser também tema da visita, refere a agência noticiosa espanhola Europa Press.