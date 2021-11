Presidente da Comissão Europeia pede mais uma dose para todos os adultos

JN Hoje às 11:31 Facebook

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu, esta quarta-feira, aos países da UE que vacinem com uma dose de reforço todos os adultos, com prioridade para pessoas com mais de 40 anos.

A diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), Andrea Ammon, pronunciou-se no mesmo sentido, recomendando uma dose adicional, tendo em conta o avanço do vírus em vários países da União Europeia - Alemanha, República Checa, Eslováquia e Hungria registaram esta quarta-feira máximos de novos contágios desde o início da pandemia. E na Suécia, a ministra da Saúde já anunciou um reforço da vacina para todos os adultos.