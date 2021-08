Presidente do Afeganistão já deixou o país

M. A. Hoje às 15:35 Facebook

O presidente afegão Ashraf Ghani deixou o país este domingo, depois de os talibãs terem recebido ordens para permanecerem à entrada de Cabul. Testemunhas relatam caos no aeroporto da capital, com os estrangeiros a quererem deixar o Afeganistão.

"O ex-presidente afegão deixou o país", avançou Abdullah Abdullah, que chefia o processo de paz, ​​​​​​num vídeo partilhado no Facebook.

De acordo com a CNN, as negociações entre o Governo e representantes talibãs estão a decorrer no palácio presidencial, em Cabul.

"O Emirado Islâmico ordena a todas as suas forças que esperem às portas de Cabul, que não tentem entrar na cidade", disse no Twitter Zabihullah Mujahid, porta-voz dos talibãs, citado pela AFP.

Ghani, economista de formação, assumiu a presidência do Afeganistão em 2014, tendo sido reeleito em setembro de 2019.

De acordo com a CNN, o ambiente é de caos no aeroporto de Cabul, com a maioria dos estrangeiros a tentarem sair do país. "Há uma multidão a tentar entrar [no aeroporto] e, em determinado momento, ouviram-se tiros", contou uma testemunha no local.

De recordar que a 8 de julho de 2021, o Presidente americano, Joe Biden, declarou que a retirada final das suas forças, iniciada em maio, estaria "concluída a 31 de agosto".

Os talibãs, que iniciaram uma ofensiva em maio, logo após o início da retirada dos soldados estrangeiros, chegaram este domingo às portas de Cabul, depois de terem assumido o controlo da maior parte do país sem encontrar grande resistência.

O governo afegão prometeu uma transição pacífica do poder.