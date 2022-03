Presidente do Parlamento Europeu e o gás russo: "Não podemos continuar a financiar a guerra"

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, afirmou esta segunda-feira que os países da União Europeia não devem depender da importação de gás russo.

"Não podemos continuar a financiar esta guerra com os nossos pagamentos", disse Metsola, num seminário dedicado ao Dia da Mulher, que contou com a participação de três deputadas do Parlamento ucraniano.

A presidente do Parlamento Europeu relevou que "nas próximas horas e dias" deverá haver novidades sobre o tema da energia, salientando a necessidade de "aumentar as sanções" contra o governo russo.

Esta terça-feira, os eurodeputados vão debater sobre o "aumento dos preços da energia e a manipulação do mercado do gás".

Roberta Metsola reforçou a necessidade de que a guerra na Ucrânia seja o tema central da sessão plenária desta semana, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França).

Momentos antes, na abertura da sessão plenária, no hemiciclo, a presidente do Parlamento Europeu exortou o Kremlin a parar de "intimidar os manifestantes [russos] e libertar imediatamente os que foram detidos".