Presidente ucraniano já aterrou em Washington

O avião que transportou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para os Estados Unidos aterrou hoje numa base aérea perto de Washington, cidade onde irá reunir-se com o homólogo norte-americano, Joe Biden, e proferir um discurso no Congresso.

Zelensky, cujo avião aterrou na Base Aérea de Andrews, vai tentar nos Estados Unidos obter mais apoio para a Ucrânia e "enviar uma mensagem desafiante aos invasores russos", afirmou um alto funcionário da Administração Biden.

Após aterrar em Washington, o chefe de Estado ucraniano sublinhou, através das redes sociais, que se deslocou aos Estados Unidos para "agradecer ao povo americano e ao Presidente e ao Congresso pelo apoio tão necessário".

A visita serve também "para continuar a cooperação" que permita aproximar a Ucrânia da vitória, realçou.

"Farei uma série de negociações para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, discutiremos a cooperação bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos" com o Presidente Joe Biden, sublinhou Zelensky.

Na conta pessoal da rede social Twitter, o Presidente ucraniano já tinha referido, antes de iniciar a partida para Washington, que a sua primeira viagem conhecida para fora da Ucrânia desde o início da guerra, em fevereiro, destina-se a "fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa" de Kiev e a discutir a cooperação com os Estados Unidos.

Antes da chegada de Zelensky, os Estados Unidos anunciaram hoje que fornecerão ajuda militar à Ucrânia no valor de 1,85 mil milhões de dólares (1,75 mil milhões de euros), incluindo uma bateria de mísseis Patriot.

O anúncio da Casa Branca surgiu poucas horas antes da chegada de Zelensky, sendo que o pacote de ajuda inclui mil milhões de dólares em armas e equipamentos dos 'stocks' do Pentágono, incluindo a primeira transferência do sistema de defesa aérea Patriot, e 850 milhões de dólares em financiamento através da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI, na sigla em inglês).

Parte da USAI será usada para financiar um sistema de comunicações por satélite, que provavelmente incluirá o Starlink, o crucial sistema de rede de satélites da SpaceX, de propriedade de Elon Musk.