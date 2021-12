Primeira-ministra finlandesa apanhada em discoteca após contacto de risco

JN Hoje às 12:26 Facebook

Sanna Marin, de 36 anos, primeira-ministra da Finlândia, está a ser alvo de duras críticas por ter ido a uma discoteca horas depois de ter conhecimento que uma ministra do seu Governo, Pekka Haavisto, tinha testado positivo para a covid-19.

Embora a lei finlandesa não obrigue a que alguém com as duas doses da vacina cumpra isolamento após o contacto com um caso positivo, o comportamento de risco da primeira-ministra tem sido fortemente criticado, sobretudo pelos partidos da oposição que esperavam que Marin cumprisse isolamento de forma voluntária até à realização de um teste com resultado negativo, tal como é recomendado.

"É claro que o seu comportamento não foi inteligente - foi irresponsável", afirmou Mia Laiho, do Partido da Comissão Nacional.

Marin pediu desculpas publicamente através de uma publicação no Facebook, onde admitiu que devia ter adotado outra postura perante a situação.

"Lamento muito por não ter entendido que precisava de fazer isto", pode ler-se.

Desde setembro que o número de infeções tem vindo a aumentar no país, o mesmo não pode dizer-se da popularidade da primeira-ministra que tem vindo a cair nas sondagens. Com eleições parlamentares em 2023, o Partido Social Democrata finlandês encontra-se, neste momento, atrás do Partido da Coligação Nacional, chefiado por Petteri Orpo.