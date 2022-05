Espanha deteta primeiro caso de varíola dos macacos numa mulher

R. S. Hoje às 20:31 Facebook

Foi detetado em Espanha, na região de Madrid, o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos numa mulher.

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, citadas pela imprensa do país, a infeção está "diretamente relacionada com a cadeia de transmissão de relações entre homens".

Segundo a última atualização de dados do Ministério da Saúde, a região de Madrid tem 65 casos confirmados de varíola dos macacos (uma mulher e 64 homens) e 30 suspeitos a aguardar resultados dos exames laboratoriais. Em todo o país, há 84 casos.

Não está claro se este é o primeiro caso da doença numa mulher detetado em Espanha ou no mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde indica que "os casos foram identificados principalmente, mas não exclusivamente, entre homens que fazem sexo com homens", mas não refere claramente se já terão sido identificados casos em mulheres.

Em Portugal, o número de infetados aumentou esta quinta-feira para os 58, segundo a divulgação da Direção-Geral da Saúde. A grande parte das infeções foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo, mas também existem registos nas regiões do Norte e Algarve. Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 23 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.