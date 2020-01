Primeiro caso de vírus misterioso da China detetado nos EUA

Hoje às 18:29, atualizado às 18:35 Facebook

O vírus que se manifestou em grandes cidades chinesas e que se sabe agora ser transmissível entre humanos foi detetado nos Estados Unidos.

As autoridades sanitárias norte-americanas preparam-se para anunciar, ainda hoje, que o primeiro caso de coronavírus foi detetado nos EUA, no Estado de Washington, revelou a CNN, citando fonte federal próxima do assunto. De acordo com a fonte, está marcada para o fim do dia (hora portuguesa) uma conferência de imprensa dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças.

O misterioso vírus que nasceu em Wuhan, na província chinesa do Hubei, transmite-se de pessoa para pessoa. E foi a própria China que o confirmou ontem, depois de tê-lo negado desde o início do surto, que soma esta terça-feira seis mortes e 308 infetados oficialmente contabilizados.