Primeiro-ministro do Canadá impõe auto-isolamento

O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau decidiu iniciar esta quinta-feira um período de quarentena após a sua mulher ter manifestado sintomas semelhantes aos da gripe.

O gabinete de Trudeau informou esta quinta-feira que Sophie Gregoire Trudeau regressou de um compromisso no Reino Unido, onde discursou, e na noite de quarta-feira manifestou sintomas de gripe, incluindo um ligeiro estado febril.

A mulher do primeiro-ministro canadiano foi submetida a análises de despiste do novo coronavírus e ainda aguarda dos resultados. Desde então, os seus sintomas regrediram.

"Por precaução, o primeiro-ministro decidiu auto isolar-se e está a trabalhar desde casa até que sejam conhecidos os resultados de Sophie", refere a declaração.

O gabinete assinalou ainda que, por conselho médico, o primeiro-ministro deverá prosseguir as suas atividades diárias e monitorizar a sua saúde, pelo facto de não apresentar sintomas.

Trudeau, que cancelou diversos compromissos, deverá ocupar o dia desta quinta-feira com telefonemas e reuniões virtuais, incluindo com diversos líderes mundiais, para além de dirigir uma reunião extraordinária do Governo sobre o novo coronavírus.