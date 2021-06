Primeiro processo sobre crimes de guerra no Kosovo inicia-se em setembro

JN/Agências Hoje às 22:15 Facebook

O processo do antigo comandante dos separatistas albaneses, acusado de crimes de guerra no Kosovo durante a guerra entre 1998 e 1999 vai iniciar-se em setembro num tribunal especial de Haia, indicou este sábadp a jurisdição.

Salih Mustafa, comandante do Exército de Libertação do Kosovo (UÇK), é o primeiro a ser julgado pelo tribunal, que também indiciou o antigo presidente do Kosovo (2016-2020), Hashim Thaçi.

Salih Mustafa é acusado de detenção arbitrária, tratamentos cruéis e tortura de pelo menos seis civis num centro de detenção em abril de 1999 em Zllash, no Kosovo, e da morte de um prisioneiro.

Enquanto membro do UÇK, esteve envolvido durante a guerra no norte do Kosovo. De seguida dirigiu os serviços de informações da Força de Segurança do Kosovo, uma força proveniente do UÇK quando esta formação foi desmilitarizada.

O processo de Mustafa vai iniciar-se em 15 de setembro, com uma declaração do procurador e do conselho das vítimas, declarou o tribunal. As primeiras testemunhas deverão depor a partir de 20 de setembro.

Hashim Thaçi, antigo presidente do Kosovo e ex-chefe político do UÇK - que se demitiu em 5 de novembro de 2020 após o seu indiciamento - e três outros suspeitos também enfrentam acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade que terão sido cometidos entre 1998 e 1999. A data do seu processo ainda não foi revelada.

O conflito, que provocou cerca de 13 mil mortos, opôs nesta ex-província do sul da Sérvia as forças separatistas albaneses locais e o exército e as forças de segurança de Belgrado.

O tribunal especial para o Kosovo (KSC) é uma instância de direito kosovar que integra juízes internacionais e responsável por investigar os crimes cometidos pelo UÇK contra sérvios, ciganos e opositores albaneses kosovares.

Criado em 2015, este tribunal especial está sediado nos Países Baixos para proteger as testemunhas que são submetidas a pressões e ameaças.