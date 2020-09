Princesa Leonor em quarentena num dia negro em Espanha

Hoje às 22:02 Facebook

A turma da princesa Leonor de Espanha foi confinada, esta sexta-feira, depois de uma colega ter testado positivo para coronavírus. A herdeira do trono espanhol tinha começado as aulas na escola Santa María de los Rosales, há dois dias.

A medida acontece no dia em que Espanha contabilizou 12183 novos casos de covid-19, o número diário mais elevado desde o início da pandemia, elevando para 566326 o total de infetados, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

A Casa Real espanhola garantiu num breve comunicado, que os Reis e as filhas seguirão "os regulamentos e indicações sanitárias", sem mais pormenores sobre as medidas que vão adotar.

Quando alguém testa positivo, todos os contactos próximos, no caso das escolas, o grupo de bolha, ou quem passou mais de 10 minutos a uma distância inferior a um metro e meio, têm que ser testados e, mesmo que o resultado seja negativo, manter uma quarentena de 14 dias, que pode ser reduzida para 10 se após esse tempo houver um segundo teste negativo.

Embora o teste da Princesa Leonor não tenha dado positivo, ela terá de permanecer em confinamento, mas não a família, que deixaria de ser considerada contacto próximo com a aluna infetada.

Os reis têm uma agenda lotada de eventos na próxima semana, mas não foi feito qualquer comunicado sobre esses eventos. No início da pandemia, quando a ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, ficou infetada com coronavírus e coincidiu num evento com a Rainha, ela optou pela quarentena, apesar de ter dado do seu teste ter dado negativo.