Príncipe André perde títulos militares e reais

Os títulos militares e reais do Príncipe André foram devolvidos à Rainha de Inglaterra, anunciou o Palácio de Buckingham esta quinta-feira. A decisão chega um dia depois de um juiz norte-americano ter recusado arquivar o caso onde o monarca inglês é acusado de ter abusado sexualmente de Virginia Giuffr, em 2001.

O Duque de York vai deixar de utilizar o título de Sua Alteza Real em cerimónias oficiais, acrescentou a fonte real citada pela "BBC".

O Palácio de Buckingham disse numa declaração na quinta-feira: "Com a aprovação e acordo da Rainha, as filiações militares e reais do Duque de York foram devolvidas à Rainha. O Duque de York continuará a não assumir quaisquer deveres públicos e está a defender este caso como um cidadão privado".

A decisão vem depois de mais de 150 veteranos pedirem a remoção do monarca, devido ao escândalo de abuso sexual que está envolvido nos EUA.

Na carta que escreveram à Rainha Isabel II, os veteranos afirmam que "os oficiais das forças armadas britânicas devem aderir aos mais altos padrões de probidade, honestidade e conduta honrosa".

"Estes são padrões dos quais o príncipe André tem ficado muito aquém (...) Pedimos, portanto, que tome medidas imediatas para retirar ao Príncipe todas as suas fileiras e títulos militares e, se necessário, que seja desonrosamente dispensado", cita o "The Guardian".