Pyongyang mobiliza 180 aeronaves. Coreia do Sul em alerta

Seul reuniu 80 aviões após destacamento da Coreia do Norte

A Coreia do Sul destacou esta sexta-feira cerca de 80 caças, anunciaram as Forças Armadas do país, após terem detetado uma mobilização em grande escala de 180 aeronaves de Pyongyang dentro da Coreia do Norte. A escalada de tensão acontece numa altura em que Seul participa em exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos.

Em comunicado, as Forças Armadas sul-coreanas afirmaram ter enviado "80 aviões de combate, incluindo o F-35A invisível", ao avistarem os aviões entre as 11 e as 15 horas locais. Acrescentaram ainda, segundo a CNN, que os jatos utilizados nas manobras conjuntas "mantiveram uma postura de prontidão", preparados para serem utilizados.

De acordo com o portal CBS News, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul referiu que os aviões de guerra norte-coreanos foram detetados em várias áreas do interior e ao longo das costas Leste e Oeste dos dois países, apesar de não terem chegado muito perto da fronteira.

As tensões entre o Norte e o Sul aumentaram significativamente na segunda-feira com os exercícios militares "Tempestade Vigilante" entre os EUA e a Coreia do Sul. Com o lançamento de 23 mísseis norte-coreanos, os aliados anunciaram a extensão dos exercícios até 5 de novembro.

Apelo às conversações

António Guterres condenou esta sexta-feira, através da porta-voz Stéphane Dujarric, os lançamentos de mísseis do Norte e pediu a Pyongyang que pare com as provocações e que volte às conversações. O secretário-geral da ONU está "profundamente preocupado com a tensão" e apela ao Norte para "retomar as negociações".