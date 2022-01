Queda de rochedo atinge embarcações turísticas e faz cinco mortos no Brasil

S.A. Hoje às 19:48, atualizado às 20:31 Facebook

Cinco pessoas morreram depois de um rochedo de grandes dimensões se ter desprendido de uma encosta e ter atingido várias embarcações turísticas, em Minas Gerais, no Brasil.

O desprendimento do rochedo de grandes dimensões ocorreu este sábado no Lago de Furnas, em Capitólio, no estado de Minas Gerais, cerca das 12.30 horas locais.

Três embarcações turísticas, com 34 pessoas a bordo, foram atingidas, segundo o site de notícias G1, da rede Globo.

Há cinco mortos a registar. Seis feridos continuam hospitalizados e 23 foram assistidos e já tiveram alta.