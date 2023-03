Queda do Deutsche Bank alarma banca europeia

Ana Isabel Moura, com Agências Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Descida nas ações do maior banco alemão devem-se a um pico nos "Credit Default Swaps". Líderes da União Europeia asseguram que rede bancária é segura.

As ações do maior banco da Alemanha chegaram ontem a cair mais de 12%, quase duas semanas após a falência do norte-americano Silicon Valley Bank. Num dia em que as bolsas europeias registaram quedas acentuadas, com a banca a cair para os níveis mais baixos em três meses, o Deutsche Bank encerrou o dia a desvalorizar 8,53%, o que constituiu a maior queda em nove meses, depois de três dias consecutivos a registar descidas acentuadas.

Esta tendência surgiu na sequência de um pico nos "Credit Default Swaps" (CDS) do Deutsche Bank - produto financeiro que funciona como contrato de seguro que protege o investidor contra o incumprimento do emitente -, uma vez que no dia de ontem os juros associados aos CDS relativos à dívida sénior do banco germânico, com maturidade a cinco anos, subiram para os níveis mais altos dos últimos cinco anos, justificando o maior risco atribuído pelos investidores à dívida da instituição bancária.