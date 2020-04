Quem é e o que pensa o novo ministro da Saúde do Brasil

Sara Gerivaz Hoje às 18:45 Facebook

No auge da crise da Covid-19, Nelson Teich assume o cargo mais delicado do Brasil. O médico e empresário foi escolhido por Jair Bolsonaro para encabeçar a pasta da Saúde, depois da saída de Luiz Henrique Mandetta. Mas nem todas as ideias do novo ministro vão ao encontro das defendidas pelo presidente.

Depois de semanas de divergências sobre a estratégia de combate à pandemia de Covid-19, Jair Bolsonaro afastou Luiz Henrique Mandetta e nomeou Nelson Teich para liderar o combate da crise brasileira. O oncologista de 62 anos foi consultor na campanha presidencial e já tinha sido indicado para o cargo no final de 2018.

Teich, que também é empresário, afirmou que existe um "alinhamento completo" entre si e o presidente. Jair Bolsonaro quer evitar divergências públicas com o novo ministro. Ainda assim, ambos têm visões diferentes sobre alguns temas.

Isolamento vertical versus isolamento horizontal

O isolamento social como medida de contenção do novo coronavírus motivou grande parte do conflito entre Bolsonaro e Mandetta. O novo ministro da Saúde também tem uma posição diferente da defendida pelo presidente, e explicou-a em vários artigos publicados na sua página do Linkedin.

Nelson Teich considera que o isolamento horizontal, ou seja, o isolamento de todos aqueles que não executem atividades essenciais, é a forma mais eficaz para lidar com a pandemia da Covid-19. "Além do impacto no cuidado dos pacientes, o isolamento horizontal é uma estratégia que permite ganhar tempo para entender melhor a doença e para implantar medidas que permitam a retomada económica do país", pode ler-se no artigo publicado no início do mês na rede social.

Por outro lado, Jair Bolsonaro defende o isolamento apenas dos cidadãos dos grupos de risco, como pessoas acima dos 60 anos. "Essa estratégia também tem fragilidades e não representaria uma solução definitiva para o problema", escreveu Teich sobre o isolamento vertical defendido pelo presidente.

O novo ministro da Saúde já se pronunciou sobre o isolamento e afirmou que não haverá uma "definição brusca e radical" sobre a orientação dada aos brasileiros. Nelson Teich disse que o mais importante é "decidir qual a melhor ação, entender o momento e definir qual a melhor forma de isolamento" de acordo com as informações que vão sendo recolhidas dia após dia. Para isso, Teich apontou a necessidade de testes em massa à população, medida defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Uso de hidroxicloroquina

Jair Bolsonaro é um conhecido entusiasta do uso generalizado da cloroquina, medicamento para a malária, no tratamento de doentes com Covid-19, apesar de não haver evidências científicas que comprovem o benefício no combate à doença. O presidente disse queo medicamento já salvou brasileiros.

A posição de Nelson Teich é mais cautelosa. O oncologista prefere não apontar o medicamento como solução para a pandemia sem estudos que o comprovem, e referiu isso mesmo durante a sua apresentação como novo ministro da Saúde, que decorreu na quinta-feira no Palácio do Planalto.

Sem falar da cloroquina, o ministro afirmou que os medicamentos para a Covid-19 serão tratados de forma "absolutamente técnica e científica". Nessa altura, Jair Bolsonaro mostrou-se, pela primeira vez, menos convicto em relação à utilização da cloroquina: "Comprovação é lá na frente".

Saúde versus Economia

Nelson Teich é médico oncologista e fundou, em 1990, o Centro de Oncologia Integrado. É também empresário, consultor na Teich Health Care e doutorado em Economia. O atual ministro da Saúde rejeita a bipolarização entre as duas áreas, Saúde e Economia, e aproxima-se mais do pensamento de Bolsonaro.

"Esse tipo de problema é desastroso porque trata estratégias complementares e sinérgicas como se fossem antagónicas. A situação foi conduzida de uma forma inadequada, como se tivéssemos que fazer escolhas entre pessoas e dinheiro, entre pacientes e empresas, entre o bem e o mal", escreveu também no Linkedin.

Na quinta-feira, Teich defendeu que a Saúde e a Economia "não competem entre si, elas são completamente complementares".

No discurso da tomada de posse, Nelson Teich colocou o foco nas pessoas. "Foco que a gente tem aqui, e tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente".