Reaberto caso do atentado que implodiu a ETA

França decide, esta quarta-feira, se envia para Espanha o ex-líder militar da organização separatista basca.

No dia 30 de dezembro de 2006, a ETA atacava o terminal 4 do aeroporto de Barajas, em Madrid, assassinando duas pessoas, ferindo uma vintena e levando à demolição de parte da imponente instalação de cinco andares, inaugurada no início desse ano, fruto de um investimento de 6200 milhões de euros. Diego Armando Estácio e Carlos Alonso Palat, ambos equatorianos e trabalhadores da construção em Espanha, esperavam nos carros por familiares que tinham ido buscar ao aeroporto, quando uma carrinha carregada com entre 200 e 800 quilos de explosivos mandou pelos ares a esperança da reconciliação entre o grupo radical basco e o Governo espanhol. Passaram vários dias até que os dois corpos fossem recuperados dos escombros.

Em 2010, Igor Portu, Mattin Sarasola e Mikel San Sebastian foram condenados pela autoria do ataque a 1040 anos de prisão, por cúmulo jurídico (viriam a ser indemnizados em 30 e 20 mil euros, depois de o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter condenado Espanha por maus-tratos nas detenções).